Engagement tunisien à protéger la diaspora africaine établie dans le pays

La Tunisie a renouvelé son engagement à protéger les communautés africaines résidant dans le pays, appelant le comité des sages d’Afrique à « faire passer des messages d’apaisement et de solidarité entre les différents pays du continent. », a fait savoir le département des affaires étrangères dans un communiqué publié, samedi.

La réaction tunisienne a été exprimée lors de la participation du secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mounir Ben Rjiba, aux des travaux de la réunion ministérielle organisée, hier, vendredi, via vidéoconférence, par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, sous la présidence de la Tanzanie et dont la teneur a été dédiée à l’examen des activités du Comité des Sages d’Afrique.

A cette occasion, le Secrétaire d’Etat a souligné le rôle-pivot confié au mandat du comité des Sages, organe institué depuis 2007, dans le cadre du système africain pour la paix et la sécurité, s’agissant de contribuer à la consolidation de la sécurité et de la promotion de la stabilité et du bien-être dans toute l’Afrique, notamment à travers la diplomatie préventive et la médiation.

Il a ajouté que la récurrence des conflits et l’émergence de nouveaux phénomènes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité dans le continent africain sont autant de facteurs qui commandent impérativement d’adopter une approche préventive et proactive tous azimuts dans laquelle le Comité des sages aura à jouer un rôle central dans la prévention des crises et le règlement pacifique des différends.

Pour ce faire, cite le communiqué, il est plus que jamais nécessaire de faire doter le comité des sages des moyens humains, financiers et logistiques lui permettant d’accomplir au mieux la mission qui est la sienne.