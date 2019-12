ENI construit 2 stations solaires dans le Sud tunisien

Le géant pétrolier italien ENI a achevé la construction de sa station solaire de 5 MW sur la concession pétrolière Adam, dans le gouvernorat de Tataouine en Tunisie, dont il détient 25%. Elle alimentera en électricité le site pétrolier et comprendra un système de stockage de 2,2 MW/1,5 MWh qui facilitera l’intégration avec les turbines à gaz existantes et assurera l’optimisation des coûts d’exploitation, selon la compagnie.

Le projet, annoncé en mars, a été réalisé en partenariat avec l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP). L’ENI et son partenaire tunisien n’ont pas divulgué d’autres détails techniques ou financiers concernant le projet ou leur partenariat.

L’Eni est en train de construire un autre projet photovoltaïque de 10 MW dans la région, près de la ville de Tataouine, qu’elle a obtenu du ministère tunisien de l’Industrie dans le cadre d’un appel d’offres non spécifié. La station solaire vendra de l’électricité à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), entreprise publique tunisienne d’électricité et de gaz.