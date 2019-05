Ennaceur reçoit une délégation parlementaire sud coréenne

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Mohamed Ennaceur a reçu, mardi, une délégation parlementaire sud coréenne, conduite par le vice-président du parlement Lee Ju Yung et le président de l’Association d’amitié tuniso-coréenne, Joo Kwang Deok.

L’entretien a porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux institutions parlementaires ainsi que sur l’importance de la diplomatie parlementaire dans l’impulsion de la coopération économique entre les deux pays amis, souligne un communiqué de l’ARP.

La délégation sud-coréenne a exprimé sa considération aux efforts de l’institution législative en Tunisie dans la consécration de la démocratie et du pluralisme et sa contribution à la réussite du processus démocratique, ajoute la même source.

Les membres de la délégation ont salué l’expérience tunisienne qui “constitue un modèle à suivre dans son environnement arabe et africain”.

L’entretien s’est déroulé en présence, notamment, de Mohamed Saidane, assesseur du président chargé des relations extérieures, Kalthoum Badreddine, assesseure du président, chargée de la relation avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles et Moncef Sellami, président du groupe d’amitié parlementaire tuniso-coréen.