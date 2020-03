Ennahda appelle Jelassi à revenir sur sa décision de démission du parti

Ennahda a regretté la démission de Abdelhamid Jelassi, l’un des leaders du parti et l’a appelé, dimanche “à revenir sur sa décision de démission”.

Les membres du bureau exécutif d’Ennahda, ont appelé, dimanche, au terme d’une réunion périodique au respect du droit à la différence et de la liberté d’expression.

Ennahdha a également appelé la coalition gouvernementale à davantage de coordination et de solidarité. L’objectif est de faire réussir l’action du gouvernement dans la lutte contre la corruption, la criminalité avec toutes ses formes, la hausse des prix, la pauvreté et le chômage, indique la même source.

Le leader du parti Ennahda, Abdelhamid Jelassi, qui avait démissionné de ses fonctions de président-adjoint d’Ennahdha,

a annoncé, dans une lettre ouverte, sa décision de démission définitive du parti et critiqué critiqué sa gestion.

Le Mouvement Ennahda est présidé par Rached Ghannouchi qui est également président de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP). Ce parti qui est parmi les plus représentés au parlement avec 54 députés sur 217. Il est aussi largement représenté au gouvernement actuel.