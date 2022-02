Ennahdha appelle à manifester dimanche «pour les droits et les libertés»

Le Mouvement Ennahdha a appelé à manifester ce dimanche « pour défendre les droits et les libertés », faisant porter au pouvoir en place « l’entière responsabilité de la dégradation du niveau de vie des Tunisiens ».

Il dénonce, dans un communiqué publié mercredi soir, le « laxisme des autorités face à la hausse des prix, la pénurie de produits de base, le retard dans le versement des salaires du secteur public ainsi que l’absence totale du gouvernement ».

Il condamne les « tentatives du pouvoir en place de se soustraire à la responsabilité de la crise économique, sociale et politique, et de trouver des prétextes à son incapacité à gouverner et à réaliser ses promesses de sauvetage ».

Ennahdha met en garde contre « les risques d’une implosion sociale », appelant à « mettre un terme à l’état d’exception, rétablir le processus démocratique fort de la légitimité constitutionnelle et ouvrir un dialogue national global qui apporte une stabilité politique et gouvernementale indispensable à un sauvetage économique permettant d’éviter au pays la faillite ».