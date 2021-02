Ennahdha appelle au parachèvement du processus du remaniement et apporte son soutien au gouvernement

Le Bureau exécutif du mouvement Ennahdha a appelé, jeudi, au parachèvement du processus du remaniement ministériel approuvé par le Parlement la semaine dernière et à permettre aux ministres d’entamer l’exercice de leurs missions, et ce à l’effet de relever les défis et surmonter les difficultés auxquelles fait face le pays et partant assurer la reprise économique.

Dans un communiqué publié ce jour à l’issue de sa réunion, mercredi soir, le BE a apporté son soutien au gouvernement de Hichem Mechicihi, mettant l’accent sur « l’importance de respecter les différentes institutions de l’Etat et leur complémentarité au service de l’intérêt national ».