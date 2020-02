Ennahdha attaché à un gouvernement d’union nationale

Le mouvement Ennahdha a réitéré, dimanche, son attachement à la formation d’un gouvernement d’union nationale qui “n’exclut aucun parti et bénéficie d’un large soutien politique”.

Dans communiqué publié sur sa page Facebook, Ennahdha a fait savoir que la réunion du bureau exécutif du mouvement, tenue hier samedi, était consacrée à la discussion du “document du contrat” qui a été proposé par le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh.

Imed Hammami, membre du bureau politique du mouvement Ennahdha avait affirmé récemment que son parti n’a pas encore tranché la question de sa participation au gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Ennahdha exige des conditions qu’il discutera avec le chef du gouvernement désigné, a-t-il dit, ajoutant que le mouvement reste toujours à la disposition du pays.

Evoquant l’attachement d’Ennahdha à la participation de Qalb Tounès au futur gouvernement, Hammami avait rappelé que son parti est favorable à l’élargissement des concertations à tous les groupes parlementaires et qu’il ne reviendra pas sur sa position.

De son côté, le chef du gouvernement désigné a souligné, lors d’une conférence de presse tenue vendredi, que le différend avec le parti Ennahdha, qui appelle à élargir les consultations à “Qalb Tounes”, est toujours d’actualité. Le débat se poursuit autour de cette question, selon lui.

Il est à noter que la réunion prévue ce samedi entre Elyes Fakhfakh, chef de gouvernement désigné, et les partis associés aux concertations sur le futur gouvernement et le document contrat du programme gouvernemental, a été reportée à demain lundi.

Selon le bureau de presse de Fakhfakh, le report de la réunion intervient à la demande du mouvement Ennahdha qui explique que son président Rached Ghannouchi “est rentré tard” d’un déplacement à Ouagadougou, au Burkina Faso.