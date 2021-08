Ennahdha condamne toute tentative de dénigrement visant le Chef de l’Etat et les membres de sa famille

Le mouvement Ennahdha a condamné les tentatives de dénigrement menées par certaines parties sur les réseaux sociaux contre le président de la République Kais Said et les membres de sa famille.

Dans un communiqué, rendu public dimanche, le mouvement s’est dit disposé à infliger des sanctions disciplinaires contre tout membre ou adhérent du parti qui s’avère être impliqué dans de telles publications.

Ennahdha a appelé à éviter tout discours incitant à la mobilisation, la provocation et la violence, soulignant la nécessité de respecter les institutions de l’Etat dont en premier lieu celle de la présidence de la République.

Le parti réitère, dans ce communiqué, son attachement au dialogue pour surmonter la crise actuelle.

