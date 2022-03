Ennahdha contre la dissolution du CSM

Le mouvement Ennahdha a dénoncé, ce jeudi, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature « élu», et son remplacement par un « conseil nommé », mettant en garde contre toute tentative de mainmise sur la justice.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement a souligné que le Conseil supérieur de la magistrature provisoire, créé en vertu d’un décret présidentiel et publié au JORT, porte atteinte à l’Independence de la justice et aux dispositions de la Constitution.

Le mouvement a invité les magistrats à faire face à toute dérive judiciaire et à lutter contre l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, selon le même communiqué.

Par ailleurs, le mouvement Ennahdha a estimé que la consultation nationale est une action orchestrée pour induire l’opinion publique en erreur et baliser la voie devant un projet politique qui va démanteler les institutions de l’Etat.

Sur un autre registre, Le mouvement Ennahdha a renouvelé son appel à la libération immédiate de l’ancien bâtonnier des avocats, Abderrazek Kilani, dénonçant un procès politique par « excellence ».