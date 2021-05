Ennahdha demande une enquête sur le présumé «document fuité» de Carthage

Le bureau exécutif du Mouvement Ennahdha a « fermement condamné », mardi, le contenu du présumé « document fuité » de Carthage et demandé « une enquête sérieuse et rapide pour en dévoiler les tenants et aboutissants et rassurer l’opinion publique».

- Publicité-

Le document qui remonte au 13 mai est « adressé à la directrice du cabinet présidentiel et comporte des directives dangereuses sous couvert de l’article 80 (de la Constitution), visant à compromettre les institutions de l’Etat et entraver le processus démocratique », dénonce le parti dans un communiqué.

Ennahdha appelle la société civile, les organisations nationales, les partis politiques et toutes les forces démocrates à « former un front national de défense du processus démocratique, des droits et libertés ainsi que des acquis de la Révolution ».