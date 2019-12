Ennahdha espère que la composition du gouvernement sera annoncée au début de la semaine prochaine

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a dit espérer que la composition du prochain gouvernement sera annoncée au début de la semaine prochaine.

Dans un communiqué rendu public vendredi soir, le bureau exécutif a exprimé son appui aux efforts et aux consultations menées par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, en vue de former un gouvernement portant une vision orientée sur le développement et les réformes et qui “répond aux attentes des citoyens tunisiens, en termes d’intégrité, de compétence et de capacité d’exécution”.

Tenu sous la présidence du président d’Ennahdha Rached Ghannouchi, la réunion périodique du bureau exécutif a porté sur la situation générale du pays et les efforts soutenus entrepris par Jemli ainsi que les diverses initiatives menées pour assurer un climat favorable à la formation du nouveau gouvernement attendu, ajoute le communiqué.

Le bureau exécutif a salué toutes les initiatives lancées par les partis politiques, les organisations et les compétences nationales pour faciliter le dialogue entre les formations politiques et œuvrer à faire prévaloir l’intérêt supérieur du pays, lit-on dans le communiqué.

Sur un autre plan, les membres du bureau exécutif ont approuvé la tenue du 4e congrès des jeunes du mouvement Ennahdha à l’université prévu les 17,18 et 19 janvier 2020, recommandant que ce congrès soit consacré à l’examen de la situation des étudiants et de l’université tunisienne.