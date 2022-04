Ennahdha et le parti des Travailleurs rejettent le décret présidentiel sur l’ISIE

Le mouvement Ennahdha et le parti des Travailleurs ont Annoncé leur rejet du décret du président de la République relatif à la révision de certaines dispositions de la loi organique portant création de l’Instance Supérieur indépendante pour les Elections (ISIE).

Dans un communiqué publié vendredi, Ennahdha a estimé que ce décret « s’inscrit dans la continuité de la destruction de l’Etat, la mainmise sur toutes les autorités, le sabotage des acquis démocratiques et le mépris envers le peuple tunisien et sa révolution ».

Pour sa part, et dans un communiqué publié, ce samedi, le parti des Travailleurs a mis en garde contre toute tentative de porter atteinte aux institutions de l’Etat, d’exercer une mainmise sur tous les pouvoirs et de compromettre les acquis démocratiques du peuple tunisien et sa révolution ».

« Le président Kaïs Saïed veut s’arroger tous les pouvoirs. Il a suspendu des pans de la Constitution et démantelé un à un les contre-pouvoirs au nom de la lutte contre la corruption », accuse le parti.

Le 21 avril 2022, la présidence de la République a annoncé que le chef de l’État avait signé un décret modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 régissant l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE).

Le décret a été publié vendredi au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).