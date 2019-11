Ennahdha n’entrera pas dans un gouvernement auquel participe Qalb Tounès

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a déclaré que son parti n’entrera pas dans un gouvernement auquel participe “Qalb Tounès”.

Ennahdha apposera “un veto” sur la participation de certains partis politiques, a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre, mercredi, avec le chef du gouvernement désigné.

“J’ai perçu auprès du chef du gouvernement la volonté de former, au plus vite, son cabinet ministériel”, a-t-il ajouté.

Rached Ghannouchi a qualifié de “positive” sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli, précisant que “l’entretien n’a pas abordé la question des portefeuilles ministériels”.

Il a indiqué, dans ce sens, que l’entrevue a porté sur les orientations générales du gouvernement ainsi que ses priorités en cette phase, notamment celles relatives aux domaines social et économique et en matière de lutte contre la corruption.

Le président d’Ennahdha, élu la semaine dernière président du parlement, a fait savoir que Habib Jamli a “présenté à la délégation d’Ennahdha une idée d’ensemble sur ses premiers contacts avec les partis politiques et les organisations nationales”.

Selon Ghannouchi, le chef du gouvernement désigné s’est dit satisfait des résultats de ses premières rencontres avec les partis. Ces derniers, a-t-il relevé, ont exprimé “leur prédisposition à participer au futur gouvernement sur la base d’un programme”.

Ghannouchi a rappelé l’accord concernant la commission en charge des programmes du futur gouvernement, composée par les représentants des partis ayant accepté le principe de participer au gouvernement. “Cette commission aura pour mission de définir et d’adopter les programmes, ce qui permettra au prochain gouvernement d’entrer rapidement en fonction, loin de tout conflit sur les postes et les quotas partisans”.