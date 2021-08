Ennahdha préoccupé par les complots présumés évoqués par le chef de l’Etat

Le mouvement Ennahdha s’est dit profondément préoccupé par les complots « présumés », évoqués par le président de la République visant à porter atteinte à la sécurité du pays et à son intégrité physique.

- Publicité-

Le président Kais Saïed a prononcé, vendredi soir, une allocution à l’occasion de la signature d’un accord entre les ministères des Finances et des Affaires sociale sur la distribution d’aides en faveur des familles démunies dans laquelle il a évoqué des complots et des tentatives qui visent l’Etat.

Dans une déclaration publiée samedi en réaction au propos du chef de l’Etat, le parti a dénoncé ces complots présumés, appelant les Tunisiens à faire preuve de vigilance et à y faire face.

Ennahdha a également appelé les appareils sécuritaire et judiciaire de l’Etat à n’épargner aucun effort en vue de démasquer ces conspirations et rassurer l’opinion publique.

Le parti a, dans ce sens, souligné son engagement au respect de la loi et aux institutions de l’Etat, réitérant son attachement au dialogue politique pour résoudre les différends et éviter de plonger le pays dans la spirale de la violence « .

Ennahdha a mis en garde contre les complots internes ou externes visant à déstabiliser le pays et à restreindre les libertés et les droits humains, exhortant toutes les forces politiques et sociales à faire front commun face aux tentatives qui menacent les acquis du peuple tunisien.

Pour le parti, les décisions présidentielles prises le 25 juillet dernier sont « anticonstitutionnelles » et « exceptionnelles ». Il a plaidé pour une reprise du processus démocratique et du fonctionnement normal des institutions de l’Etat.