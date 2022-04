Ennahdha réitère son rejet de la dissolution du parlement et dénonce une violation de la Constitution

Le mouvement Ennahdha a affirmé refuser la dissolution du parlement. Il s’agit, d’une violation criante de la Constitution, souligne-t-il , ajoutant , dans une déclaration publiée lundi que la plénière, organisée à distance le 30 mars, est « légale et totalement légitime ». Elle est, également, conforme à l’article 80 de la Constitution.

Le mouvement condamne ce qu’il qualifie de « procès politiques ciblant des députés ayant exercé un droit garanti par la constitution. Il dénonce les tentatives d’instrumentaliser la justice après la dissolution de ses institutions et son utilisation contre les adversaires politiques.

Ennahdha regrette dans ce sens, « les pressions » exercées par la ministre de la Justice sur les magistrats pour « accabler et dénigrer » les députés.

Ennahdha appelle les forces politiques et civiles à resserrer les rangs et à faire face aux procès politiques, mais surtout à un « renversement du pouvoir » qui ne cesse pas de démembrer l’Etat et de saper ses acquis démocratique, poussant le pays vers l’isolement et la vulnérabilité, indique la même source.