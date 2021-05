Ennahdha se félicite de la « réussite » de la visite de Ghannouchi à Qatar et en promet d’autres à des capitales arabes et occidentales

Le mouvement Ennahdha s’est félicité de la « réussite « de la visite du chef du parti Rached Ghannouchi à Qatar à l’effet de « renforcer le soutien économique et sanitaire ».

Dans un communiqué, il a ajouté que dans le cadre de la « diplomatie partisane », le chef du mouvement se propose d’effectuer d’autres visites dans des capitales arabes et occidentales.

D’autre part, Ennahdha a salué « les efforts du gouvernement visant à mobiliser les ressources nécessaires au pays et les négociations qu’il mène avec les bailleurs de fonds internationaux « , tout en y voyant des « solutions conjoncturelles » le pays ayant besoin de la « mise en œuvre des réformes nécessaires et d’accélérer la tenue d’un dialogue national fixant les priorités et les mesures sur la base du partage des charges et des sacrifices », selon les termes du communiqué.