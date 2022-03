Ennahdha tient Saïed pour responsable de la dégradation de la situation économique et sociale

Le Conseil de la Choura du Mouvement Ennahdha a imputé au président Kaïs Saïed « la responsabilité de la dégradation de la situation économique et sociale dans le pays ».

Il accuse le chef de l’Etat d’être à l’origine de la « perturbation des institutions constitutionnelles, le pourrissement du climat des affaires qui a entraîné un manque de confiance des acteurs économiques locaux et internationaux, une détérioration du climat des investissements, une augmentation du nombre d’entreprises en faillite et une hausse du chômage. »

Le Conseil prévient, dans un communiqué publié lundi, que la situation du pays « ira vers le pire si les mesures exceptionnelles se poursuivent », citant parmi les nombreuses indications « la baisse de la notation au niveau le plus bas avec des perspectives négatives, ce qui signifie qu’il existe un risque de faillite ».

Il estime que « l’insistance du pouvoir à poursuivre sa politique improvisée et unilatérale menace les fondements de l’État, ses institutions et ses lois, et approfondit la crise économique et sociale ».

Le Conseil appelle, en outre, à un dialogue socio-économique national qui rassemble toutes les forces politiques et sociales, pour mettre fin à la crise, sortir du risque de faillite et d’aboutir à un accord sur une vision alternative de développement et des programmes de réforme.