Ennaifer à AM : L’équilibre a été retrouvé pour les finances publiques

Le professeur en économie et analyste financier, Bassem Ennaifer, est revenu sur la situation économique du pays et notamment celle des finances publiques.

Dans une déclaration accordée, ce vendredi 15 mars 2024 à Africanmanager, l’analyste a assuré que l’équilibre a été retrouvé dans le pays.

« Actuellement pour les finances publiques au niveau des dépenses internes, il y a un équilibre , d’ailleurs on a des partis de financements qui proviennent essentiellement des banques(…) On a aussi une ligne de secours estimée à 7 milliards de dinars qui vont faciliter la situation économique, car tout dépend en dinar et qu’il n’y a pas une situation urgente (…). N’oublions pas que le secteur bancaire est encore capable de financer l’Etat, donc l’équilibre a été retrouvé » a-t-il assuré.