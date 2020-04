Ennaifer : La décision de la prolongation du confinement privilégie l’humain

Rachida Ennaifer chargée des services de la communication au cabinet présidentiel de Kaïs Saïed a qualifié dans un post Facebook, la décision de la prolongation du confinement de courageuse et qui privilégie l’humain sur toute autre chose .

”C’est aussi une décision concertée d’où le fait d’avoir laissé à chaque département concerné le soin d’annoncer les mesures le concernant. L’approche globale de la sécurité et la méthode concertée de prise de décision donne à cette instance une consistance qu’elle n’avait pas auparavant. C’est comme cela qu’on fait évoluer les institutions et qu’on leur donne une âme afin qu’elles ne soient plus des coquilles vides ou juste un cadre de parade. La politique autrement…”, a-t-elle écrit.