Enseignement primaire: Les examens du 1er trimestre renvoyés au 9 janvier

Les examens du premier trimestre démarreront le 9 janvier 2022 dans toutes les écoles primaires publiques et privées, a annoncé lundi, Nadia Ayari, directrice générale du cycle primaire au ministère de l’Education.

La responsable a précisé qu’il n’y aura pas d’épreuves orales lors du 1er trimestre et qu’il s’agit uniquement d’épreuves écrites qui se poursuivront jusqu’au 14 janvier 2022.

« Cette décision a été prise par le ministère de l’éducation, après concertation avec toutes les parties prenantes, et ce pour permettre aux enseignants d’avoir trois semaines supplémentaires pour récupérer le retard dû aux mouvements de protestation observés depuis la rentrée scolaire le 15 septembre dernier « , a-t-elle expliqué.

Selon la responsable, le ministère a maintenu l’application du régime de trois trimestres pour ne pas perturber les élèves et garantir l’égalité des chances signalant que les épreuves orales auront lieu comme d’habitude lors des deux derniers trimestres et ce, du 06 au 18 mars et du 02 au 18 juin 2022.

Elle a, en outre, indiqué que les établissements scolaires seront ouverts au cadre enseignant et aux élèves pendant les vacances scolaires afin de programmer des cours de rattrapage.

Par ailleurs, Ayari a appelé le cadre pédagogique essentiellement les inspecteurs et assistants pédagogiques à veiller à la garantie de l’égalité des chances entre tous les élèves au niveau des apprentissages.