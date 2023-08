Enseignement supérieur: La rentrée universitaire 2023-2024 est fixée au 4 et 12 septembre 2023

L’année universitaire 2023-2024 dans les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique démarre les 4 et 12 septembre 2023, a annoncé le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir dans une interview accordée à la télévision nationale.

Il a souligné qu’il n’y avait aucune problématique concernant la capacité d’accueil des étudiants, ajoutant que les places sont disponibles au sein des établissements universitaires pour tous les nouveaux bacheliers de la session 2023.

La prochaine année universitaire démarre lundi 4 septembre 2023 dans les instituts préparatoires aux études d’ingénieurs, les écoles de formation d’ingénieurs, l’école nationale d’architecture de Tunis, les facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, l’école nationale de médecine vétérinaire de sidi Thabet et les instituts supérieurs des études technologiques.

Par ailleurs, l’année universitaire 2023-2024 démarre le 12 septembre 2023 dans les autres établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L’année universitaire comprend 28 semaines de cours sans compter les vacances universitaires et les examens. « Les enseignants demeurent à la disposition des établissements universitaires pour évaluer les résultats de la fin d’année universitaire et assurer le bon déroulement des examens, des concours et des opérations de correction » a-t-il affirmé.

Les cours seront interrompus dans tous les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique selon le calendrier suivant :

-Mouled :1 jour qui sera fixé en temps opportun

-Fête de l’évacuation: le 15 octobre 2023

-Fête de la révolution: dimanche 17 décembre 2023

-Vacances d’hiver et de fin d’année: du samedi 16 décembre 2023 après la fin des cours jusqu’au 1er janvier 2024 inclus.

-Vacances de printemps: du samedi 16 mars 2024 après la fin des cours jusqu’au dimanche 31 mars 2024 inclus.

-Fête de l’indépendance: le mercredi 20 mars 2024

-Fête des martyrs : le mardi 9 avril 2024

-Aid El Fitr : sera fixé en temps opportun

-Fête du travail : le mercredi 1er mai 2024

-Aid El Idha: sera fixé en temps opportun

-Fête de la république : le jeudi 25 juillet 2024

