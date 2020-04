Entre 100 et 150 arrestations quotidiennes pour non respect du confinement et du couvre feu

Le ministre de l’intérieur Hichem Mechichi a fait savoir samedi que le nombre des arrestations effectuées par le département pour cause de non respect du confinement sanitaire total et du couvre feu est estimé entre 100 et 150 arrestations quotidiennes.

Mechichi a précisé dans ce sens que plus de 2500 voitures ont été saisies alors que 60000 permis et cartes grises ont été retirés.

A l’issue d’une visite effectuée en compagnie de la ministre de la femme de la famille et de l’enfance, Asma Shiri Laabidi, aux unités spéciales chargées des investigations dans les crimes de violence contre la femme et les enfants au district de la Garde nationale de Ben Arous et celui de la sureté nationale de Hamam lif, Mechichi a indiqué dans une déclaration aux médias qu’à partir de la semaine prochaine, une amende financière sera infligée à chaque personne qui ne respectera pas le couvre feu. Et d’ajouter qu’un décret sera promulgué à cet effet.

” L’amende financière incitera le citoyen à respecter le confinement sanitaire total. Ceci étant l’amende n’annule pas la possibilité d’appliquer des poursuites et d’autres sanctions surtout en cas de récidive ou de non respect du confinement et peut aller jusqu’à des peines de privation de liberté ” a-t-il averti.

Le ministre de l’intérieur a souligné également que le respect du confinement sanitaire total en Tunisie s’est amélioré surtout après la décision de décréter le vendredi 10 avril jour de repos à titre exceptionnelle.

Concernant les modalités d’octroi des autorisations de circulation, Mechichi a fait observer que cette question est en cours d’évaluation et fera l’objet d’une séance de travail avec tous les ministres intervenants dans ce domaine.

” La séance de travail aura pour but de regrouper toutes les structures habilitées à remettre des autorisations. On fera en sorte à ce que les autorisations soient accordées le plus possible à titre exceptionnel ” a souligné Mechichi.

Sur un autre plan, le ministre de l’intérieur a indiqué que le département va œuvrer, en coopération avec ses partenaires internationaux et le ministère de la femme de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, en vue d’ améliorer les outils et les méthodes de travail des unités chargées des investigations dans les crimes de violence contre la femme et les enfants présentes dans les différents gouvernorats du pays.