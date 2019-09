Entrée en activité de la société “El Amel Microfinance”

L’entrée en activité de la nouvelle société de microfinance “El Amel Microfinance” a été annoncée, lundi, lors d’une cérémonie organisée dans la région de Mornag (gouvernorat de Ben Arous) au cours de laquelle ont été présentés le programme et les plans d’investissement de ce nouvel acteur de la microfinance.

Le ministre des Finances Ridha Chalghoum a mis l’accent sur l’importance des sociétés de la microfinance dans la diversification des sources de financement. En effet, a-t-il dit, elles ciblent une large tranche d’artisans et de promoteurs de petits projets ainsi que les jeunes porteurs d’idées et autres catégories ne pouvant pas obtenir de crédits auprès des banques commerciales.

Il a fait remarquer que la politique générale du gouvernement dans le domaine financier se propose de diversifier les sources de financement, de promouvoir les législations y afférent afin d’adhérer aux mutation internationale et à s’inspirer des expériences réussies dans ce domaine.

Et le ministre de poursuivre que le ministère a élaboré un nouveau projet d’inclusion financière devant permettre aux sociétés de la microfinance d’étendre leur activité vers l’assurance.

Le fondateur de la société Abdelwaheb Hanachi a souligné que ce projet a essentiellement pour but de permettre à une large tranche en marge du secteur financier traditionnel, selon ses dires, d’opportunités alternatives de financement pour un plafond d’emprunt ne dépassant pas les 20 mille dinars.

Il a précisé qu’ “Amel Microfinance”, en plus de son rôle de financement des projets, se penchera sur les volets relatifs à l’encadrement des jeunes promoteurs et leur accompagnement, ciblant essentiellement les jeunes femmes à la recherche de financement de projets productifs en vue de diversifier la base économique.

Le plan d’affaires de ladite société comporte également l’ouverture de bureaux sur tout le territoire tunisien, tout en basant les affaires avec les clients sur la communication via les TIC, s’agissant surtout du paiement électronique.

“Amel Microfinance”, démarre avec un capital de 3 MD qu’elle compte porter, au cours des cinq prochaines années, à 9 MD, et dispose d’une capacité d’emploi atteignant 280 postes de travail.