Entretien du ministre de l’emploi avec une délégation du groupe AUTOELECTRIC

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a reçu lundi matin au siège du ministère une délégation du groupement de fabrication des cables électorniques des voitures AUTOELECTRIC. La réunion a été axée sur l’examen des moyens permettant d’assurer un accompagnement du ministère et de ses strcutures au groupe dans le but de répondre aux besoins du marché en matière de formation et en main d’oeuvre. La délégation a été conduite par le directeur exécutif du groupe du nord de l’Afrique, Adel Khaled, accompagné de la directrice des ressources humaines de la société d’assemblage des cables en Tunisie, Ibtissem Karoui et du directeur des ressources humaines à la société Electro Contact Tunisie Naceur Salem. La rencontre a été une occasion pour présenter un exposé sur les différentes activités du groupe spécialisé en assemblage des cables électriques des voitures destinés à l’exportation. Le groupe compte 5 filiales installées dans 3 gouvernorats à savoir Sousse Monastir et récemment dans la délégation de Slimen (gouvernorat de Nabeul). La capacité de l’employabilité est estimée à près de 4500 emplois.

