Entretien du ministre des AE avec le Commissaire de l’UA aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a présenté au Commissaire de l’Union Africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, les priorités de la Tunisie lors de son mandat de membre du CPS pour la période 2022-2024.

M. Ammar a, également, passé en revue les principaux axes du programme du mandat de la Tunisie à la tête du Conseil de la Paix et de la Sécurité (CPS), en avril 2023, et qui, a-t-il souligné, prévoit notamment la tenue de la 15e session du CPS fin février courant en Tunisie.

Le ministre des Affaires étrangères s’exprimait lors de son entretien, dimanche, à Addis Abeba, avec le Commissaire de l’Union Africaine aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité et ce, en marge de sa participation au 36e sommet de l’Union Africaine.

Le commissaire africain a, pour sa part, salué les propositions de la Tunisie et ses efforts déployés au service de la paix et de la sécurité du continent.

Le ministre de Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, avait appelé, dans son intervention, lors des travaux de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), à la nécessité d' »adopter une représentation équitable » au sein du Conseil de la paix et de la sécurité (CPS) et de procéder à « l’amendement » du protocole relatif à la création du CPS de manière à garantir une représentation plus équilibrée des pays membres.

Le Conseil de la paix et de la sécurité est l’organe décisionnel permanent de l’UA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Il est constitué de 15 membres bénéficiant de droits de vote égaux. Les membres du CPS sont élus selon les principes de la rotation et de la représentation régionale équitable, lit-on sur le site de l’UA.