Entretien du président de l’ARP avec la présidente de l’UNFT

Les défis à relever par l’union nationale de la femme tunisienne (UNFT) pour consolider son rôle en matière de défense des droits de la femme ont été au centre d’une réunion tenue jeudi entre le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Ibrahim Bouderbala et la présidente de l’UNFT Radhia Jerbi. La présidente de l’UNFT a souligné l’importance de la relation entre le parlement et l’union concernant la concertation sur le plan législatif portant sur les droits de la femme. Jerbi a évoqué par la même occasion les défis à relever par l’UNFT notamment en ce qui concerne la lutte contre les différentes formes de violence à l’égard de la femme dont celui de l’exploitation économique. Pour sa part, le président du parlement a souligné l’importance du rôle de l’UNFT pour défendre les acquis de la femme tunisienne et les consolider davantage. Il a également exprimé sa conviction concernant les compétences de la femme tunisienne capable de contribuer au nouveau processus d’édification, indique un communiqué du parlement rendu public sur sa page facebook.

