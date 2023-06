Entretien entre Bouderbala et une délégation du DCAF

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a reçu, lundi, Samir Marmouri, président du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), et Wided Boujeh, chargée des programmes au bureau de Tunis.

Bouderbala a, à cette occasion, souligné l’importance du travail accompli par le centre, mettant en avant la qualité et l’importance de la coopération établie entre ce dernier et nombre des institutions de l’Etat.

Il a, également, mis en avant le soutien apporté par le DCAF au parlement en fournissant, notamment, l’expertise et en développant les compétences, indique l’ARP dans un communiqué.

Le parlement est ouvert à toutes les propositions de coopération avec la fondation dans ses domaines d’intervention et est disposé à continuer cette coopération « fructueuse », particulièrement en ce qui concerne les questions relatives aux libertés et aux droits de l’Homme qui requièrent davantage de concertations, a affirmé Bouderbala.

La conjugaison des efforts et le travail commun aux niveaux national, régional et international demeurent des conditions capitales pour réaliser les objectifs escomptés, a-t-il estimé.

Par ailleurs, Samir Marmouri a transmis au président du parlement une lettre manuscrite du Directeur du bureau du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Aymen Ayoub.

Ce dernier a fait part, dans cette lettre, de la disposition du DCAF à continuer la coopération avec l’ARP.

Le président du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité a, aussi, donné un aperçu sur cette organisation internationale et ses objectifs visant à « renforcer les mécanismes de la bonne gouvernance et le système militaire, en apportant les conseils juridiques et en développant les capacités, selon les règles et les principes internationaux ».

Il a, dans ce contexte, passé en revue les programmes de coopération réalisés en Tunisie avec le concours de certains ministères.

Pour sa part, Wided Boujeh a donné un aperçu sur la coopération établie avec l’institution parlementaire en Tunisie qui a démarré en 2011 et continue à travers les programmes de soutien et d’appui liés à l’élaboration du cadre juridique et des législations du secteur ou en ce qui concerne le travail de surveillance.

La rencontre s’est déroulée en présence du président de la commission de défense, de sécurité et des forces porteuses d’armes, Adel Dhief.

