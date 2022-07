Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, vendredi, avec l’ambassadrice de Suède en Tunisie, Anna Block-Mazoyer.

Il a, à cette occasion, souligné la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales de coopération et de partenariat ainsi que l’importance de profiter au mieux des opportunités offertes par le programme de coopération suédois pour le développement dans la région MENA pour 2021-2025, particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies, l’infrastructure, les énergies renouvelables, l’économie verte et la gestion des ressources hydrauliques et naturelles.

Cité dans un communiqué du département, Jerandi a salué le rôle important joué par la Suède dans le monde, notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité, la diffusion des valeurs de la démocratie et des droits de l’Homme et la consolidation du rôle des femmes.

Il a, à cette occasion, réaffirmé l’engagement total de la Tunisie à appliquer ces valeurs, soulignant la détermination d’aller de l’avant dans le processus visant à rétablir la confiance des Tunisiens en l’Etat et ses institutions.

Jerandi s’est, sur un autre plan, félicité des relations d’amitié historiques unissant les deux pays, saluant les autorités suédoises pour l’aide médicale apportée à la Tunisie pendant la pandémie de Covid-19, précise la même source.

Pour sa part, Anna Block-Mazoyer a fait part de la disposition de son pays à renforcer les relations de coopération avec la Tunisie et poursuivre les concertations pour identifier des nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays dans les secteurs prometteurs.

Par ailleurs, les deux parties ont passé en revue les questions d’actualité internationale, particulièrement les répercussions de la guerre contre l’Ukraine et les défis économiques et sécuritaires qui en ont découlé.

