Entretien entre le ministre des Affaires étrangères avec son homologue algérien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré, vendredi, son homologue algérien, Ahmed Attaf, en marge de sa participation aux travaux du 19e Sommet du Mouvement des Pays Non Alignés, qui se tient à Kampala, en Ouganda, les 19 et 20 janvier.

La rencontre a été une occasion renouvelée de saluer la solidité des excellentes relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l’Algérie, et de confirmer la détermination des dirigeants des deux pays de les renforcer et de les diversifier davantage dans divers domaines, lit-on dans un communiqué du département.

Les deux ministres ont salué les résultats des réunions de la 22e Session de la Haute Commission mixte, réitérant leur engagement à assurer le suivi adéquat de ses résultats.

Ils ont, également, convenu de développer davantage les échanges commerciaux et les flux de marchandises entre les deux pays, d’intensifier les efforts visant à développer les zones frontalières et d’ouvrir de nouveaux horizons de coopération dans des secteurs innovants liés à l’économie verte, ajoute la même source.

Les deux ministres ont également exprimé leur satisfaction quant à la convergence des positions et des points de vue entre les deux pays sur les différentes questions à l’ordre du jour du Sommet et dans les diverses instances internationales, dont principalement la cause palestinienne juste.

Les deux ministres ont souligné la nécessité d’intensifier la concertation et la coordination au sujet des différents défis régionaux et internationaux actuels, et de renforcer l’inter-solidarité, fondée sur l’unité de destin entre les deux peuples frères, et au service des intérêts communs des deux pays.

