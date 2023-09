Entretien entre Nabil Ammar et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a tenu des réunions bilatérales à New York avec Khalid Khiari, Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Nasser Al Kamel, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, Roberto Gualtieri, maire de Rome, et Comfort Ero, présidente de l’organisation « International Crisis Group ».

Selon un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères, ces réunions ont abordé plusieurs questions à l’ordre du jour de l’Organisation des Nations Unies, notamment l’accélération de la réalisation des objectifs de développement durable, la lutte contre les effets du changement climatique sur les pays en voie développement, ainsi que les nouveaux défis sécuritaires et leurs répercussions au niveau régional et international.

