Entretien entre Ohman Jerandi et le ministre d’Etat britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Grande Bretagne notamment à la lumière de l’accord de partenariat tuniso-britannique visant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, ont été au centre de l’entretien qu’a eu le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi avec le ministre d’Etat pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, James Cleverly.

- Publicité-

La rencontre qui a eu lieu dans le cadre des réunions des ministres des Affaires étrangères et de la Coopération pour le développement du G20 qui s’est tenue récemment dans la ville de Matera en Italie, a porté sur les points inscrits à l’ordre du jour de ces réunions portant notamment sur les moyens d’instaurer les attributs d’une justice équitable et solidaire dans le continent africain dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères publié dimanche, les deux ministres ont souligné la nécessité d’accélérer l’accès des pays les plus touchés par la pandémie aux vaccins et aux équipements médicaux nécessaires et de mobiliser le soutien régional et international à cet effet.

Ils ont également mis l’accent sur l’importance d’assurer le suivi des recommandations de la Conférence de Berlin 2 et d’aider le gouvernement libyen d’union nationale à parachever le processus politique et de renforcer les facteurs de stabilité dans ce pays.

Par ailleurs, les deux ministres ont exprimé leur soutien à la poursuite des négociations entre les trois pays concernés par le conflit autour du barrage de la Renaissance (Ethiopie, Egypte et le Soudan), afin de parvenir à une solution consensuelle et durable garantissant les droits de toutes les parties.

Jerandi a effectué les 28 et 29 juin 2021 une visite en Italie où il a participé à la réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech réunie à Rome, ainsi qu’aux réunions des ministres des Affaires étrangères et de la Coopération pour le développement du G20, présidé actuellement par l’Italie.