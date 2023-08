Majidi chez Hachani à propos du transport et la rentrée scolaire et universitaire

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a pris connaissance, mardi au palais du gouvernement à la Kasbah, du programme des préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024, mis en place par le ministère du Transport.

Recevant le ministre du Transport, Rabie Majidi, Hachani a appelé à assurer toutes les garanties d’un démarrage de cette rentrée, dans les meilleures conditions, selon un communiqué publié par la Présidence du gouvernement.

Les programmes futurs du secteur du transport et de la logistique ainsi que les projets prioritaires durant la prochaine période, et l’impératif de les accomplir pour améliorer le rendement du secteur, ont été, également, au centre de cette rencontre.

