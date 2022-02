Entretien Jerandi- Al-Manfi sur l’évolution du processus politique en Libye et le renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Othman Jerandi s’est entretenu avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Manfi, en marge de sa participation à la 35ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, a fait savoir dimanche, le département des affaires étrangères.

« La réunion a été l’occasion de discuter de la situation en Libye, de l’évolution du processus politique et des concertations en cours avec les différents protagonistes pour trouver le consensus nécessaire qui renforcerait la sécurité et la stabilité en Libye, lui permettant de retrouver sa position importante et son rôle vital dans la région », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger .

Le président du Conseil présidentiel libyen a salué « la position du président de la République, Kaïs Saïed qui a appelé à permettre au peuple libyen de gérer ses affaires et à mettre fin à l’ingérence étrangère », soulignant également, « toutes les facilités offertes par la Tunisie pour que le processus libyen puisse se poursuivre jusqu’à parvenir aux solutions escomptées ».

Sur le plan bilatéral, « les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale et de la porter à de plus hauts niveaux ainsi que sur l’importance de soutenir, redynamiser et diversifier les échanges commerciaux et les partenariats entre les hommes d’affaires et les secteurs privé et public, comme facteurs essentiels pour la stabilité et le développement de la région ».

Le président du Conseil présidentiel libyen a demandé à Jerandi « de transmettre ses salutations au président Kaïs Saïed et a réitéré son souci de soutenir les relations bilatérales au service des intérêts des deux pays et peuples frères », a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger