Abassi présente au président de la République les états financiers de la BCT

Le président de la République, Kais Saied a reçu, mercredi, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi qui lui a présenté les états financiers et les bénéfices réalisés par l’Institut d’émission au titre de l’exercice 2019.

La rencontre a, également, porté sur la situation financière et bancaire au cours de cette première période de confinement total face à la propagation du Covid-19 en Tunisie, précise un communiqué publié par la présidence de la République.

A cette occasion, le président de la République a appelé les institutions financières, notamment, les banques et les sociétés de leasing d’accorder à leurs clients la possibilité de reporter le paiement de leurs prêts, au cours de cette conjoncture difficile.

Il a, dans ce contexte, exhorté le gouverneur à adresser à toutes les banques une circulaire recommandant la non imposition de pénalités en cas de retard de paiement.

Le président de la République a appelé tous les intervenants à faire preuve d’abnégation et à mobiliser leurs efforts afin de contribuer à l’effort national de lutte contre la propagation du Covid-19.