Entretien Saied-El-Sissi à Ryad

Le président de la République, Kais Saied a eu, vendredi matin, à Riyad, un entretien avec son homologue égyptien, Abdel Fattah El-Sissi, axé notamment sur des questions soulevées lors du sommet sino-arabe, dont la transition énergétique et la coopération avec les institutions financières internationales, y compris le Fonds monétaire international (FMI).

Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, a indiqué à l’agence TAP, que les deux chefs d’Etat ont discuté « de la coopération avec les institutions financières internationales pour sortir de la période de crise » et se sont mis d’accord sur « la nécessité d’unir les efforts particulièrement en temps de crise « .

Cette rencontre a également été l’occasion pour les deux présidents d’examiner un certain nombre de dossiers liés à la coopération entre les deux pays, et de réaffirmer la volonté commune de diversifier ses domaines.

Ils ont également convenu d’intensifier la concertation et la coordination au service des deux peuples frères, indique un communiqué à la présidence de la République.

Selon le site « Egypt Independent », le président égyptien a affirmé la volonté de son pays de déployer des efforts supplémentaires pour faire avancer la coopération bilatérale avec la Tunisie à différents niveaux, notamment en ce qui concerne le renforcement des canaux de communication entre les deux pays au niveau économique, ainsi que l’augmentation du volume des échanges commerciaux et des investissements internes.

Le porte-parole présidentiel égyptien, l’ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que « le président El-Sissi a salué les excellentes relations entre l’Égypte et la Tunisie, souhaitant tout le succès possible à l’autorité exécutive en Tunisie, sous la direction du président Kais Saied, dans la gestion de l’État au cours de ce tournant important dans l’histoire du peuple tunisien frère ».

Il a salué les réalisations de l’Egypte au cours des dernières années au niveau national en termes de sécurité, de stabilité et de développement, soulignant son poids politique important aux niveaux régional et international et ses impacts positifs sur l’action commune africaine et arabe et les efforts pour parvenir à des règlements politiques aux crises existantes dans la région.