Entretien téléphonique Biden-Netanyahou pour la première fois en 27 jours

Le président américain Joe Biden et le premier ministre Benjamin Netanyahou se sont entretenus vendredi des efforts en cours pour obtenir la libération de tous les otages encore détenus à Gaza lors de leur appel téléphonique, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, lors d’un point presse.

« Les deux dirigeants ont également examiné la situation à Gaza et le passage à des opérations ciblées qui permettront l’acheminement de quantités croissantes d’aide humanitaire, tout en maintenant une pression militaire importante sur le Hamas et ses dirigeants », a indiqué Kirby. La Maison Blanche fait pression depuis plus d’un mois pour qu’Israël passe à des combats de moindre intensité à Gaza, alors que le nombre de morts civils ne cesse d’augmenter. Alors qu’Israël a retiré l’une des quatre divisions qui opéraient à Gaza, les combats sont restés intenses dans le sud de la bande de Gaza et le nombre de morts ne cesse de s’alourdir. Biden a souligné « la responsabilité d’Israël – même s’il maintient la pression militaire sur le Hamas et ses dirigeants – de réduire les dommages causés aux civils et de protéger les civils innocents », a déclaré Kirby. Biden a salué la décision du gouvernement israélien d’autoriser l’entrée d’importantes cargaisons de farine à Gaza via le port israélien d’Ashdod, a indiqué Kirby, ajoutant que les deux parties « travaillent séparément sur des options permettant un acheminement maritime plus direct de l’aide à Gaza ».

Le président a également évoqué sa vision d’une paix et d’une sécurité plus durables pour Israël, pleinement intégrée dans la région, et d’une solution à deux États garantissant la sécurité d’Israël », a ajouté Kirby.

Sur cette question, le fossé s’est creusé entre Israël et les États-Unis, le premier rejetant la vision du second d’une Gaza d’après-guerre qui serait réunie politiquement avec la Cisjordanie sous l’autorité de l’Autorité palestinienne, dans le cadre d’une initiative diplomatique plus large visant à une solution à deux États et à un élargissement des accords d’Abraham. M. Netanyahou a rejeté l’idée de la création d’un État palestinien, mais n’a donné que peu de détails sur sa vision alternative pour Gaza, tout en empêchant le cabinet de tenir des discussions sur le sujet, sachant que cela risquerait de faire s’effondrer sa coalition, souligne i24news.

