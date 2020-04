Entretien téléphonique entre Kais Saied et le Roi d’Arabie Saoudite

Le président de la République Kais Saied a effectué, mercredi soir, un entretien téléphonique avec le roi d’Arabie Saoudite, Salmane Ben Abdelaziz.

L’entretien a porté, selon un communiqué de la présidence, sur les relations exceptionnelles et historiques qui lient la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

L’entretien a aussi porté sur la situation sanitaire dans le monde et la nécessité d’unir les efforts de tous les pays pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Le président de la République a évoqué l’initiative qu’il a présentée aux Nations unies, visant à faire face à cette nouvelle situation, “selon une approche différente”.

Le roi a pour sa part affirmé son soutien à cette initiative, notant que “le récent Sommet du G20 avait, à son tour, appelé à unir les efforts au niveau mondial pour faire face à cette pandémie”.