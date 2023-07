Entretien téléphonique entre le ministre de l’Intérieur et son homologue libyen axé sur la migration

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est entretenu, samedi, au téléphone, avec Imad Mustapha Trabelsi, ministre de l’Intérieur libyen du gouvernement de l’union nationale.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la coordination et de la coopération continues entre la Tunisie et la Libye, indique un communiqué du département de l’Intérieur.

Les deux ministres ont convenu d’adopter une politique commune de lutte contre la migration irrégulière et contre le franchissement illicite des frontières tuniso-libyennes.

Par ailleurs, l’appel téléphonique a été l’occasion d’examiner la coopération entre les deux ministères de l’Intérieur notamment en ce qui concerne des questions d’intérêt commun.

Les deux ministres ont, en outre, souligné la nécessité de conjuguer les efforts des deux pays en vue de renforcer les relations bilatérales dans le but de servir les intérêts des deux peuples frères.

- Publicité-