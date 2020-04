Entretien téléphonique entre le ministre des AE et la secrétaire générale de l’OIF

Le ministre des Affaires Etrangères, Noureddine Erray, s’est entretenu, mardi, au téléphone, avec la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

L’entretien a porté sur les préparatifs en cours pour l’organisation du 18ème Sommet de l’OIF prévu en décembre prochain à Tunis.

Les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de fournir les meilleures conditions pour la réussite de cet évènement international important et qui coïncide avec les célébrations du 50ème anniversaire de la création de l’OIF, indique le département des Affaires étrangères.

Erray a souligné, à cette occasion, l’impératif de mobiliser la solidarité internationale en cette conjoncture exceptionnelle que traverse l’humanité au regard de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le ministre des Affaires étrangères a évoqué, à cet effet, le rôle important que peut jouer l’OIF dans la mobilisation du soutien et la coordination des efforts entre les pays membres pour endiguer les répercussions sanitaires et économiques du virus.

Pour sa part, Louise Mushikiwabo a salué les efforts déployés par le gouvernement tunisien pour faire réussir le 18ème Sommet de la Francophonie.

Elle a également assuré la volonté de l’organisation de consolider les efforts internationaux visant à faire face aux répercussions de la pandémie.