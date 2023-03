Entretien téléphonique entre le ministre des AE et son homologue guinéen

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a réaffirmé l’engagement ferme de la Tunisie à protéger tous les étrangers qui y résident et à traiter la question des migrants illégaux dans le respect de la législation tunisienne et des traités internationaux et africains y afférents.

Dans un entretien téléphonique, mercredi, avec son homologue guinéen, Morissanda Kouyate, le ministre des Affaires étrangères a exprimé son rejet de toute forme de discrimination à l’égard des migrants en situation illégale.

De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger a fait part de « son regret quant aux récents développements engendrés par une mauvaise interprétation des mesures prises par les autorités tunisiennes en matière de lutte contre la migration illégale ».

Il a indiqué que « les autorités de son pays ont appelé leurs ressortissants résidant en Tunisie à garder le calme et à ne pas se laisser entraîner par des surenchères et des interprétations malveillantes ».

Nabil Ammar a, dans ce sens, souligné la disposition de la Tunisie à traiter « certains cas » dans le cadre de la coopération bilatérale en leur facilitant le retour dans leurs pays d’origine ».

