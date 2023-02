Entretien téléphonique entre les ministres tunisien et algérien des Affaires étrangères

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a eu, mercredi, un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Nabil Ammar, au cours duquel il l’a félicité pour sa récente nomination à la tête de la diplomatie tunisienne, lui souhaitant plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Les deux ministres ont également échangé leurs félicitations à l’occasion du 65e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef, et de ce que représente cet héritage commun pour les deux pays et peuples frères.

D’autre part, les chefs de la diplomatie des deux pays, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, ont salué l’évolution qualitative dont témoignent « les relations fraternelles et la coopération entre l’Algérie et la Tunisie à la lumière de la sollicitude permanente et particulière et du soutien dont ils bénéficient de la part du président Abdelmadjid Tebboune et de son frère, le président Kais Saied. »

Les deux ministres ont exprimé la détermination des deux pays à poursuivre les efforts visant à renforcer la coordination politique et l’intégration économique d’une manière qui sert les intérêts des deux pays et fait progresser leurs objectifs communs au niveau international et régional », selon le texte du communiqué.