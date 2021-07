Entretien téléphonique Saïd-Tebboune

Le président de la République Kaïs Saïed a eu, dimanche, un entretien téléphonique, avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, au cours duquel il lui a, de nouveau, exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour l’aide apportée à la Tunisie en cette phase délicate.

Le peuple tunisien gardera à jamais en mémoire cet acte « historique » et fraternel apporté par l’Algérie, a déclaré Kaïs Saïed, rapporte la Présidence de la République dans un communiqué. Il a, dans ce sens, salué « la volonté ferme et constante de l’Algérie à soutenir la Tunisie ».

L’entretien a également été l’occasion, pour les deux parties, d’échanger les voeux de l’Aïd, ajoute la même source.

Un entretien a réuni, lundi dernier, les présidents tunisien et algérien. Abdelmajid Tebboune y a réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19 en Tunisie et annoncé sa décision d’acheminer une aide de 250.000 doses de vaccins et du matériel médical de première nécessité pour faire face à cette pandémie.

Il a déclaré que « l’Algérie est entièrement disposée à soutenir la Tunisie, pays frère, en cas de besoin ».