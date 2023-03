Un entretien téléphonique a eu lieu entre, ce mercredi, entre le président de la République, Kais Saied, et Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l’État de Qatar.

Le chef de l’Etat a discuté avec l’Emir des moyens de renforcer et de soutenir davantage la coopération bilatérale et d’ouvrir des horizons de plus en plus larges qui reflètent la force des liens bilatéraux entre les deux pays frères, indique un communiqué de la présidence de la République.