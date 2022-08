Entretien téléphonique Saied-Macron

Un entretien téléphonique a eu lieu ,ce mardi matin, entre le président tunisien Kais Saied et le président Emmanuel Macron, président de la République française, au cours duquel un certain nombre d’axes ont été abordés, au premier rang desquels les relations et la coopération tuniso-françaises, notamment dans le domaine économique à la lumière de la situation que traverse le monde à l’heure actuelle.

Les deux présidents ont également discuté d’un certain nombre de questions internationales et des moyens d’affronter les difficultés et les situations émergentes qui ne peuvent être surmontées qu’à la lumière de nouvelles approches qui protègent toute l’humanité des dangers qui la guettent, indique un communiqué de la présidence de la République tunisienne