Entretien téléphonique Saied-Tebboune

Le président de la République Kaïs Saïed a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

L’entretien a porté sur les relations bilatérales privilégiées entre la Tunisie et l’Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Il a également permis d’évoquer la situation dans la région et de réitérer les positions communes des deux pays, qui partagent la même histoire et la même volonté de construire un avenir solide fondé sur les mêmes constantes et principes communs, ajoute le communiqué.