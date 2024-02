Environ 15 000 visiteurs attendus à la 11ème édition du festival de l’entrepreneuriat «Riyeda»

Les travaux de la 11ème édition du festival de l’entrepreneuriat en Tunisie « Riyeda » ont démarré, mardi et se poursuivront jusqu’au 15 février 2024, avec la participation d’environ 15 000 visiteurs, dont la plupart sont des jeunes, a indiqué le directeur du comité d’organisation, Skander Haddar, dans une déclaration à l’agence TAP.

Placé sous le signe « Entrepreneuriat et développement durable », ce rendez-vous constitue une opportunité pour les jeunes souhaitant s’implanter à leur propre compte, et les entrepreneurs désirant développer leurs activités, ainsi que pour les jeunes en quête d’idées de projets, pour présenter les différents services disponibles en matière d’accompagnement, de financement, de soutien.

Bassem Sindi, un jeune entrepreneur de gouvernorat de Gafsa, spécialisé dans la fabrication de produits alimentaires sans gluten, à base de sarrasin (une plante qui ne contient pas de gluten) a fait savoir qu’il propose aux citoyens, notamment parmi les patients souffrant de troubles digestifs, une diversité de produits de bonne qualité et à des prix bien étudiés.

Sindi a fait savoir que sa participation à Riyeda lui permettra de faire connaître ses produits sur une large échelle, formulant l’espoir d’avoir l’opportunité de franchir des marchés à l’international.

De son côté, Mehdi Ben Hamouda, ingénieur en agroalimentaire, a affirmé qu’il est pionnier dans la production de viande végétale (extraite de plantes), en Tunisie, expliquant que son produit présente des apports suffisants et équilibrés en protéines, lesquels sont dotés de la même valeur nutritive que la viande animale.

«La viande végétale est 100% saine et respectueuse de l’environnement », a-t-il noté, ajoutant que son produit sera bientôt mis en vente sur le marché tunisien.

Riyeda contribue à promouvoir la culture de création d’entreprises et l’esprit d’entrepreneuriat auprès des jeunes tunisiens, a affirmé le directeur de l’Agence de promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Omar Bouzouada.

Selon lui, la création soutenue des start-ups permettra de réaliser la transition écologique et numérique, grâce aux idées innovants lancés par les jeunes tunisiens, ce qui est de nature à booster la croissance économique, créer de nouveaux emplois, et améliorer le climat d’affaires dans le pays.