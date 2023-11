Environ 160 mille personnes ont bénéficié de formations dans le cadre du programme  » ECO-Conduite « 

Environ 160 mille tunisiens ont bénéficié d’un programme de formation aux techniques de conduite écoénergétique qui s’inscrit dans le cadre du programme » Eco-Conduite » (conduite économique), lancé en 2018 dans le cadre d’un partenariat Tuniso-Suisse et visant à rationaliser la consommation énergétique.

Le directeur chargé de l’efficacité énergétique dans le secteur des transports à l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), Abdelhmid Ganouni, a indiqué à l’agence TAP qu’environ 160 mille personnes ont, jusqu’à présent, bénéficié d’une formation dans le cadre du programme » Eco-conduite « , issu du partenariat entre le gouvernement tunisien et le gouvernement Suisse, avec le soutien de la Fondation Suisse pour la coopération technique (Swiss Contact).

Il a ajouté, en marge d’une journée d’information organisée par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, pour annoncer les résultats de ce programme de formation spécialisé, que depuis le lancement du programme » Eco-Conduite « , un noyau de formation des formateurs dans ce domaine a été créé outre des plateformes de formation au profit des conducteurs professionnels actifs dans les secteurs public et privé.

Il s’agit aussi de la formation des formateurs dans les centres de formation et de la formation des moniteurs affiliés à l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) en attendant de lancer la formation des débutants pour l’obtention du permis de conduire, dans le but de rationaliser la consommation énergétique des véhicules.

Le programme » éco-conduite « , qui se poursuit jusqu’en 2026, a pour objectif de réduire la consommation énergétique dans le secteur des transports.

Pour sa part, le directeur général des services destinés aux demandeurs de formation au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Ammar Mejri, a déclaré à l’agence TAP que dans le cadre de ce programme, des unités de formation ont été concentrées au profit des diplômés du niveau national des systèmes de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, publics et privés, pour développer en outre leurs compétences dans les spécialisations requises sur le marché du travail.

La formation spécialisée dans le domaine de la conduite économique a été créée en coopération entre l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, le Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation (CENAFFIF), la Fédération nationale des transports et l’ANME.

A cet effet, une plateforme de formation a été créée au centre sectoriel de formation en métiers du transport et de la logistique de Borj Cédria pour réaliser ces formations, selon Mejri.

