Environ 95 pc des familles démunies et 65 pc des familles à faible revenu ont reçu leurs allocations spécifiques, jusqu’à aujourd’hui mercredi à neuf heures du matin, a déclaré le ministre des Affaires sociales, Habib Kchaou.

Lors d’une séance d’audition tenue par la commission parlementaire de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Kchaou a indiqué que 247 mille familles sur un total de 260 mille familles démunies avaient reçu la prime de 180 dinars, ajoutant que 65 pc des familles à faible revenu avaient également reçu leurs allocations dont la valeur est de 50 dinars.

Le ministre a ajouté dans ce sens que le système de sécurité sociale en place a fortement contribué au succès et à célérité de la distribution de ces allocations, “le ministère a cependant trouvé beaucoup de difficulté à identifier les listes de familles démunies, ces listes n’étant pas actualisées “, a-t-il précisé.

Evoquant les regroupements observées devant les bureaux de postes dans certaines régions pour la réception de ces allocations, Kchaou a expliqué que sur les 1040 bureaux de poste mobilisés des bousculades violentes ont été constatées devant 4 bureaux et 150 bureaux de poste ont connu des regroupements non réglementaires de la part des citoyens, signalant que l’affluence a considérablement diminué depuis lundi dernier.

D’un autre côté, Kchaou a indiqué que le ministère des Affaires sociales distribuera 100 mille colis de vivres sous forme d’aides en nature, par lot de 10 mille colis, affirmant que ces colis seront livrés directement aux domiciles des familles concernées.

Il a ajouté qu’une campagne de collecte de dons en nature a été lancée le 2 avril et se poursuivra jusqu’au du 16 avril courant dans 247 écoles, après quoi, des bénévoles procéderont au tri et à la distribution de ces dons en coordination avec la société civile.

Kchaou a par ailleurs souligné que son département avait mis en place une plate-forme électronique au profit des professionnels et artisans touchés par les répercussions de la conjoncture sanitaire liée au Coronavirus, précisant que les concernés peuvent s’y enregistrer et profiter d’une subvention circonstancielle d’une valeur de 200 dinars qu’il peuvent recevoir soit par voie postale soit par virement bancaire, informant qu’une deuxième plate-forme électronique a été mise en place, hier mardi, au profit des chefs d’entreprise touchés.