Environnement : 9 000 arbres plantés, dimanche, à Sejnane à l’initiative de Soli&Green et Tounes Clean-Up

Environ 9 000 arbres ont été plantés, hier dimanche, à Sejnane dans le gouvernorat de Bizerte, à l’initiative du collectif Soli&Green et l’association Tounes Clean-Up, a fait savoir le collectif sur sa page Facebook.

- Publicité-

Il s’agit de la première journée de reboisement de l’année 2021, organisée par ce collectif dont les actions en faveur de l’environnement en Tunisie ont été entravées notamment par la pandémie du coronavirus.

Plus de 140 bénévoles ont participé à cette campagne de reboisement qui s’est tenue en collaboration avec le Commissariat régional de développement agricole (CRDA) de Bizerte et des habitants de la région.

Rappelons que l’association Soli&Green avait lancé, en 2019, une grande opération de reboisement dans l’objectif de planter 12 millions d’arbres sur tout le territoire tunisien, afin de reboiser les forêts incendiées, de développer la biodiversité et d’agir contre les changements climatiques.

L’idée de cette opération est née après les graves incendies de l’été 2017, qui ont ravagé 2000 hectares de forêt dans le Nord-Ouest de la Tunisie.

Plusieurs campagnes de reboisement ont été organisées jusque-là dans le cadre de cette opération et ont permis de planter des centaines de milliers d’arbres à Siliana, Nabeul, Jendouba, Béjà…, avec à chaque fois des arbres bien adaptés à leur milieu, selon la spécificité de chaque région.

Par ailleurs, toujours à l’initiative de Soli&Green, une application mobile baptisée « Carbon Converter », qui propose aux utilisateurs de calculer leurs émissions de CO2 et de les compenser en achetant des arbres, a été lancée, en septembre 2021. Les arbres achetés seront plantés dans le cadre de projets de reboisement.

Développée par la start-up « Naza Dev Solutions », spécialisée dans le développement des solutions IT, « Carbon Converter » propose aussi à ses utilisateurs de participer à des évènements de reboisement sur le territoire tunisien, en leur indiquant les campagnes de reboisement les plus proches de leurs lieux de résidence.

Soli&Green, dont le fondateur est l’activiste écologique Houssem Hamdi qui est aussi président des associations environnementales Tunisie Recyclage et Tounes Clean-Up, participe également à des actions de nettoyage, de tri sélectif et de recyclage dans le but d’instaurer un mouvement vert solidaire et conscient.

Du côté des autorités, la Direction générale des forêts relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avait aussi annoncé, en septembre dernier, qu’elle s’apprête à planter 2 millions d’arbres dans les zones les plus touchées par les incendies de l’été 2021.

Elle a précisé que cette campagne qui débute le deuxième dimanche de novembre 2021 et se poursuivra jusqu’au mois de mars 2022, vise à soutenir l’effort national de reboisement et de développement de la couverture forestière en Tunisie.

La direction générale des forêts a en outre fait savoir que cette action sera organisée d’une manière participative dans toute la République et avec toutes les composantes de la société civile pour planter les arbres dans les espaces verts, les jardins, les parcs et dans toutes les institutions, notamment éducatives et sanitaires.

Les surfaces forestières brûlées ont enregistré, jusqu’au 20 août 2021, une hausse de 322 % par rapport à la même période de l’année 2020, malgré la baisse du nombre des incendies de 25%, selon les statistiques publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) dans sa note de veille du mois de septembre 2021.

En effet, 274 incendies ont été recensés depuis le début de l’année jusqu’au 20 août 2021, soit une superficie de 9 158,2 hectares (ha) des forêts brûlées, contre 365 incendies (2 169 ha), au cours de la même période de 2020. Ces superficies s’ajoutent à 1 4122 ha des forêts brûlées dans les zones militaires fermées (du 20 juin au 2 juillet 2021) sachant que les surfaces brûlées représentent au total 23 280 ha, soit 2,04% de la superficie totale des forêts en Tunisie.