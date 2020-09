Environnement: la Tunisie participe à la campagne « Clean Up The Med »

La Tunisie participe, du 25 au 27 septembre courant, à la première édition de la campagne de nettoyage des plages méditerranéennes » Clean Up The Med « , placée sous le thème » Pas de frontières pour lutter contre les déchets marins « .

S’inscrivant dans le cadre du projet financé par l’union européenne » COMMON « , Clean Up The Med, est une campagne de sensibilisation sur la gestion durable des déchets et la réduction des débris marins, indique un communiqué publié, vendredi, par le projet COMMON (Coastal Management and Monitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean sea).

Née en 1995, à l’initiative l’ONG italienne Legambiente, cette campagne a impliqué, au fil des ans 21 pays méditerranéens, avec plus de 1500 sites et des milliers de volontaires. Le projet COMMON élargira encore les limites de la campagne, impliquant le Liban et la Tunisie en première ligne.

Tout au long du weekend, des centaines de volontaires représentant des associations, des universités, des organismes publics et des communes se rassembleront sur les plages de toute la Méditerranée, avec pour seul objectif : » nettoyer et rendre la mer plus propre « .

Outre l’élimination des déchets, Clean Up The Med vise à sensibiliser la communauté à restaurer les plages pour les rendre plus propres.

Partenaire du projet COMMON, l’Institut National et des Technologies de la Mer (INTSM) répondra présents sur les plages pour prêter main forte aux volontaires du Club de Pêche Sportive de Ksar Hlel (CPSK) à Monastir et de l’Association de Développement et d’Environnement du Kram (ADEK) à Tunis, selon Sana Ben Ismail, chercheur à l’INSTM et coordinatrice du projet COMMON en Tunisie.

» L’implication de la société civile est très importante pour renforcer la lutte contre les déchets marins et pour sensibiliser la population, notamment les jeunes face à ce problème majeur. Du micro-plastiques aux bouteilles en verre, en passant par les mégots et les déchets métalliques, la faune et la flore marine suffoquent. Ces apports en déchets marins, proviennent en majorité de la terre ferme, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la mer. Nous avons besoin de l’effort de tous pour ce combat commun » a-t-elle déclaré.

/// Les plages et les fonds marins accumulent plus de 8 tonnes de déchets par an ///

Pour en savoir plus sur le programme de la campagne, il est possible de consulter le site de l’INTSM ou la page Facebook Clean Up The Med.

Financé par le programme européen l’Eni CBC Med à hauteur de 2,2 millions d’euro ( l’équivalent de 7 millions de dinars), le projet COMMON implique la Tunisie, l’Italie et le Liban dans le but de protéger les côtes méditerranéennes des déchets marins grâce à une gestion durable. L’objectif commun est la réduction des déchets marins dans 5 zones pilotes, en planifiant l’utilisation et la surveillance des ressources et en utilisant une approche participative, avec l’ambition de tester un modèle potentiellement transférable sur l’ensemble du bassin méditerranéen.

Ce projet permettra le suivi et la collecte de données utiles pour analyser l’état de santé de la Méditerranée. La quantité et les différentes classes de détritus collectés lors de chaque campagne seront traitées et mis à disposition sur la plateforme www.commonproject.it, un portail créé pour collecter des données sur la problématique des déchets marins en Méditerranée.

Chaque année, les plages et les fonds marins accumulent plus de 8 tonnes de déchets, dont plus de 80% sont constitués de plastique: bouchons de bouteille, jouets, cotons tiges et sacs, selon le projet COMMON. Les activités humaines et la mauvaise gestion des déchets à terre comptent parmi les principales causes de la propagation de cette pollution.